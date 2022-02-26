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Померла 7-річна дівчинка, поранена під час обстрілу дитсадка в Охтирці

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Окупанти обстріляли дитсадок, поки там знаходилися діти Новина оновлена 26 лютого 2022, 14:46
Окупанти обстріляли дитсадок, поки там знаходилися діти

Обстріли Охтирки продовжуються

Дівчинка Аліса, яка зазнала тяжких поранень 25 лютого під час обстрілу дитячого садка "Сонечко" в Охтирці, померла. Алісі було 7 років.

Про це повідомила радниця Сумської військової адміністрації, передає "Суспільне Суми".

Водночас голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомляє, що обстріл Охтирки триває. У місті було три ракетні точкові удари по військовій частині. Перед цим був обстріл житлових кварталів. Пошкоджено систему теплопостачання, можлива зупинка ТЕЦ. Працюємо над відновленням системи. Внаслідок атаки російських військових було поранено 70 людей, серед них – жінки.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу дитячого садка в Охтирці троє людей загинули на місці.

Тим часом інше українське місто — Миколаїв зараз готується до кругової оборони. У місті планують зводити барикади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри жорсткий та несподіваний напад з боку країни-агресора, під час завзятих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили понад три тисячі ворожих окупантів та сотні одиниць їхньої військової техніки.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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