Усік записав звернення до Путіна: відео

Олександр Усік закликав росіян не відправляти своїх солдатів в Україну

Український боксер Олександр Усік записав звернення до росіян та особисто президента Росії Володимира Путіна. Прославлений спортсмен вимагав зупинити війну в Україні.

Відповідне відео він опублікував у своїх соцмережах.

"Мене звуть Усік Олександр Олександрович. Я хочу звернутися до російського народу. Якщо ми вважаємо один одного братами, православними – не відпускайте своїх військових, дітей до нашої країни. Не воюйте з нами", — закликав Усік росіян.

Він також звернувся до російського президента Володимира Путіна.

"Ще хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна – ви можете зупинити цю війну. Не ставте нам жодних умов. Просто сядьте за стіл переговорів. Просто поговоріть, все має зупинитися. Наші діти, наші мами, наші люди ховаються у підвалах. Ми у своїй країні, не можемо інакше. Захищаємося. Зупиніть це. Зупиніть цю війну", — закликав спортсмен.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри жорсткий та несподіваний напад з боку країни-агресора, під час завзятих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили понад три тисячі ворожих окупантів та сотні одиниць їхньої військової техніки.