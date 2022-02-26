Усік записав звернення до Путіна: відео
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 204
Олександр Усік закликав росіян не відправляти своїх солдатів в Україну
Український боксер Олександр Усік записав звернення до росіян та особисто президента Росії Володимира Путіна. Прославлений спортсмен вимагав зупинити війну в Україні.
Відповідне відео він опублікував у своїх соцмережах.
"Мене звуть Усік Олександр Олександрович. Я хочу звернутися до російського народу. Якщо ми вважаємо один одного братами, православними – не відпускайте своїх військових, дітей до нашої країни. Не воюйте з нами", — закликав Усік росіян.
Він також звернувся до російського президента Володимира Путіна.
"Ще хочу звернутися до президента РФ Володимира Путіна – ви можете зупинити цю війну. Не ставте нам жодних умов. Просто сядьте за стіл переговорів. Просто поговоріть, все має зупинитися. Наші діти, наші мами, наші люди ховаються у підвалах. Ми у своїй країні, не можемо інакше. Захищаємося. Зупиніть це. Зупиніть цю війну", — закликав спортсмен.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри жорсткий та несподіваний напад з боку країни-агресора, під час завзятих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили понад три тисячі ворожих окупантів та сотні одиниць їхньої військової техніки.