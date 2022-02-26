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Плаче і просить про помилування: відео "грізного кадировця" у полоні українців Вторгнення Росії - до мережі потрапило відео допиту кадировця

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Наталія Чебан Наталія Чебан
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Плаче і просить про помилування: відео "грізного кадировця" у полоні українців Вторгнення Росії - до мережі потрапило відео допиту кадировця Новина оновлена 26 лютого 2022, 15:19

Військові із підросійської Чечні, так звані "кадировці", які раніше вирушили до України, аби воювати пліч-о-пліч із російськими загарбниками та погрожували бійцям Збройних сил буквально знищити кожного, хто не складе зброю, вже сьогодні, 26 лютого, плачуть під прицілами нашої зброї та благають про милосердя.

Відео допиту одного з таких "кадирівців" у своєму Telegram-каналі оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко.

Допит полоненого

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з останніми відомостями, які надають у пресцентрах Міноборони та Збройних сил України, кількість загиблих військовослужбовців, які прибули на українські території, налічується вже в кількох тисячах осіб.

Також нагадаємо, що у Харкові окупантами було обстріляно кілька житлових будинків, а у місті Чернігові під ворожий обстріл окупантів потрапила будівля управління СБУ.

Окрім цього варто додати, що в керівництва українських міст прийняли рішення щодо подовження комендантської години. Зокрема, у столиці час жорстких обмежень триматиме з 8-ї години ранку і до 17-ї години вечора.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Полонені
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