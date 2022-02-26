Під Маріуполем 3 мирні жителі загинули від обстрілів російської армії, поранено дитину

Внаслідок авіаудару по прилеглому до Маріуполя селищу Сартана постраждали троє людей

Під Маріуполем в результаті обстрілів російської армії загинули троє мирних жителів загинули. Ще троє людей було поранено, серед них — дитина. Авіаудар був нанесений по селищу Сартана, що прилягає до Маріуполя.

Про це з посиланням на мера Вадима Бойченка повідомив радник голови МВС України Антон Геращенко.

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"Путін щойно приніс свій російський світ у Маріуполь і позбавив життя 3-х мирних жителів Фото наслідків авіаудару прилеглого до Маріуполя селища Сартана. Разом 3 убитих і 3 поранених. Серед поранених 1 дитина", — повідомив він.

На знімку видно, як від частково зруйнованих житлових будинків валить великий стовп чорного диму.

Тим часом інше українське місто — Миколаїв зараз готується до кругової оборони. У місті планують зводити барикади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри жорсткий та несподіваний напад з боку країни-агресора, під час завзятих боїв українські герої дали потужну відсіч російським фашистам, адже лише за дві доби ми знищили понад три тисячі ворожих окупантів та сотні одиниць їхньої військової техніки.