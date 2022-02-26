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"Приїхав на навчання": під Черніговом упіймали російського танкіста (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російський військовий Новина оновлена 26 лютого 2022, 17:30
Російський військовий

Двох російських танкістів полонили.

У суботу, 26 лютого, на третій день війни з російськими окупантами під Черніговом внаслідок блискавичної атаки українські підрозділи впіймали двох російських танкістів.

Про це повідомляє telgram-канал народного депутата Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність").

"Під час боїв за Чернігів в результаті блискавичної атаки спільно зі Збройними силами України військовослужбовцям Національної гвардії України вдалося блискавично повернутися на свої позиції і захопити двох російських окупантів, які навіть не встигли зреагувати на те, що сталося, дуже розгубилися і змушені були здатися в полон, щоб зберегти свою життя.

Це залишки тих підрозділів, які вчора, зокрема, обстрілювали місто і завдали удару по будівлі СБУ, яка в результаті згоріла", — говориться в повідомленні під відео.

Нагадаємо, 25 лютого під час запеклого бою в Чернігові два ворожі снаряди потрапили до будівлі обласного управління Служби безпеки України. Найближчим часом Росію відключать від SWIFT.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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