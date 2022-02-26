Швеція завдала удару по Росії на футбольному фронті

Шведи відмовляються грати із росіянами.

Вже у березні відбудуться вирішальні матчі у європейському відборі на чемпіонат світу з футболу-2022. Після російської агресії в Україні збірна Швеція відмовилася виходити на поле у потенційному поєдинку зі збірною РФ.

Про це повідомляє Шведська футбольна асоціація на своєму офіційному сайті.

Шведські футбольні функціонери вирішили, що не варто грати з Росією за таких умов.

"Правління Шведської футбольної асоціації прийняло рішення, що чоловіча збірна Швеції не гратиме у можливому матчі зі збірною Росії у стикових матчах відбору на чемпіонат світу незалежно від того, де він проходитиме. Рада також закликає ФІФА скасувати березневі матчі, в яких бере участь Росія", — Говорить повідомлення організації.

Нагадаємо, у півфіналі стикових матчів до чемпіонату світу — 2022 збірна РФ має зіграти з Польщею, а Швеція — з Чехією. Переможці пар зустрінуться у фіналі, в якому визначиться щасливчик, який і вирушить на Мундіаль. Цікаво, що в Польщі вже відмовилися грати з РФ. Найближчим часом УЄФА та ФІФА ухвалять рішення щодо матчів збірної Росії.

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