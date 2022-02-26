Батько окупанта, який потрапив у полон в Україні: "Чому сини олігархів не служать?"

В Асоціацію солдатських матерів Росії дзвонять десятки рідних, чиї близькі зараз воюють проти України

Вже в перші години російського вторгнення в Україну військовослужбовцями ЗСУ були взяті в полон перші окупанти, яких взяли в полон військовослужбовці 93 механізованої бригади СВ України. Полонені представилися військовослужбовцями в/ч 91701 ямпольського мотострілецького полку. Проте обидва збрехали.

Російському телеканалу "Дощ" вдалося встановити прізвища обох, ними виявилися Рафік Рахманкулов і Магомедгаджи Магомедгаджиєв та поспілкуватися з батьком одного з них — Рушаном Рахманкуловим.

Як заявив сам батько, його син лише у травні 2021 року був призваний на термінову службу і лише 1,5 місяці тому уклав контракт на службу в Наро-Фомінській танковій дивізії у Підмосков’ї. Про полон сина Рушан Рахманкулов дізнався з українських ЗМІ і спочатку подумав, що це фейк, тим більше в МО РФ дати інформацію йому відмовилися.

"Сказали, ми над цим працюємо", — цитує батько полоненого російського військовослужбовця відповіді з Міноборони Росії.

По своїх каналах Рушану Рахманкулову вдалося дізнатися, що його син справді у полоні. Спілкувався зі своєю дитиною він нечасто, а приблизно 1,5-2 тижні тому дізнався, що частину сина перекидають "ближче до Харкова". Своє відбуття Рафік пояснював батькові "навчаннями", з яких він повернеться до Москви 25 лютого. Проте вже 23 лютого приблизно об 11 годині вечора син зізнався батькові, що вони перетинатимуть кордон із Україною. Підтвердження про полон сина Рушан дізнався буквально в день інтерв’ю від керівництва військової частини, в якій служить Рафік, але що робиться для цього звільнення – не уточнили.

Заради визволення сина батько готовий спілкуватися із будь-якою стороною.

"З українського боку для мене головне щоб він був живий-здоровий і я міг його повернути в Російську Федерацію, а з російського боку я не розумію — чому це взагалі робиться? Чому сини олігархів не служать? Я не хочу, щоб мій син був просто гарматним" м’ясом, але просто так воно і виглядає", — зізнається Рушан Рахманкулов.

У свою чергу, голова Асоціації солдатських матерів Світлана Голуб зізнається, що до неї приходять до 5-6 дзвінків на годину від людей, чиї близькі можуть перебувати на території України, але зв’язку з ними немає. Мовчить і МО РФ.

Серед росіян, які потрапили в полон до ЗСУ, виявляються не лише військовослужбовці, а й співробітники Росгвардії, насамперед ОМОНу та СОБРу.