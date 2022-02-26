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"Укрзалізниця" знищила усі залізничні переходи з Росією: подробиці

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Україна зруйнувала залізничні переходи із РФ Новина оновлена 26 лютого 2022, 19:40
Україна зруйнувала залізничні переходи із РФ

У армії вторгнення намітилися великі проблеми з логістикою

Залізничне сполучення між Україною та Російською Федерацією, що напала на неї, припинено — українські залізничники знищили всі залізничні переходи.

Про це у суботу, 26 лютого, увечері повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Залізничні переходи між країнами, які забезпечували раніше перевезення тисяч вантажів та приносили економікам обох країн мільйони доларів зруйновані. Також припинено диспетчерський зв’язок із РФ", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що "Укрзалізниця" припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці" (РЖД).

"Ми пропонували залізничникам Російської Федерації мир і зупинити війну, але вони продовжували підвозити танки та іншу бойову техніку до України та її кордонів", — констатували українській компанії.

"Укрзалізниця" наголошує, що запит РЖД на відновлення зв’язку нічого не мав спільного з гуманітарною місією: "це була нікчемна спроба відновити постачання військової техніки".

Раніше компанія "Укравтодор" заявила про демонтаж дорожніх знаків на всіх автошляхах України, щоб утруднити окупантам орієнтування на нашій території.

Теги:
#Росія #Укрзалізниця #Залізна дорога #Війна #РЖД #Знищення
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