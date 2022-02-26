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Росія насилу захоплює Україну: карта станом на 26 лютого

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Окупанти масово залишають техніку через відсутність палива Новина оновлена 26 лютого 2022, 20:15
Окупанти масово залишають техніку через відсутність палива

Бліцкриг росіян провалився.

На третій день війни російські окупанти призупинили свій наступ на території України. Загарбники не змогли захопити жодного обласного центру в Україні, а головною їхньою метою залишається столиця нашої батьківщини — Київ.

Громадський діяч Ілля Пономарьов на своїй сторінці у Facebook опублікував карту бойових дій на території України на 18:00 26 лютого.

Російські загарбники намагаються захопити Київ, до якого підходять значні сили ворога. Крім того, їхньою метою є Харків, під яким росіяни розстріляли автобус із мирними жителями. Загарбники одержують жорстку відсіч з боку українців на всіх напрямках. Також точаться бої під Херсоном, де окупанти віроломно обстріляли машину швидкої допомоги. 26 лютого росіяни обстріляли Чернігів "Градами".

Раніше повідомлялося, що світ жорстко відреагував на російську агресію. Навіть Німеччина передумала та дозволила постачання в Україну свого озброєння іншими країнами-партнерами. Крім того, Росію найближчим часом можуть відключити від SWIFT – рішення вже є. У суботу на Чернігівщині розбили велику колону російської техніки.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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