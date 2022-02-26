Українці насторожі - в мережі показали, як затримують диверсантів-розмітчиків (відео)

На захист держави стали і цивільні громадяни

Поки українські захисники боронять нашу державу, підступні диверсанти у мирних містах та населених пунктах допомагають загарбникам. Вони виставляють мітки, аби ворог знав, куди цілити для великих втрат або досягнення іншої своєї мети.

Та цивільні українці таких людей виловлюють — знімають на відео, затримують, викликають поліцію. Один із таких був помічений хлопцем у Полтаві. Коли уважний громадянин намагався затримати "розмітчика" — той вдарив його ножем. Поранений встиг викликати поліцію — диверсанта жорстко затримали, а хлопця, що його викрив — доправили до лікарні.

Згодом блогер Олег Шарп повідомив про затриманих "навідників" ворога у Кривому Розі та Южноукраїнську. В останньому випадку на Миколаївщині розмітчиком ворогів виявився, як стверджує автор відео, колишній мер міста Андрій Стулін.

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Як повідомляв "Телеграф", окупанти вигадують нові способи залишати мітки для нападів — тепер їхня активність проявилась не на дорогах чи будинках, а на залізниці. Про випадки міток чи "розмітчиків" можна повідомити через чатбота.