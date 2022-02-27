"Ми вже за Вашою спиною і ріжемо Вас": український спецназівець потужно звернувся до окупантів

Окупантам запропонували повернутися додому самим, поки їх не відправили назад у пакетах

Боєць Сил спеціальних операцій Збройних сил України записав відеозвернення до росіян, у рамках якого жорстко висловився про вторгнення РФ.

Ролик опублікували ввечері 26 лютого в командуванні ССО ЗСУ, повідомляє "Телеграф".

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"Ви зробили те, що не зміг зробити жоден політик в історії нашої країни, так швидко об’єднати українців нікому не вдавалося, а тепер кожен знає, що Ви мр*зі-окупанти, яких потрібно мочити будь-якими доступними способами. Кожен старий і дитина радіє видосам Вашої розстріляної техніки.

Ви пробудили в нас таку ненависть, що у нас тільки одне завдання — ї**шити Вас будь-якими методами. Ми вже за Вашою спиною і ріжемо Вас як свиней.

Ви вбили наших дітей, розстрілюєте будинки ракетами, вбиваєте мирних українців, Вам тупо по**й, кого вбивати. За кожного нашого валитимемо сотню Ваших. Можете замовляти машини.

За Вами Вовчик х**ло, а за нами наша земля, наша домівка, наші діти. За них мільйони українців рватимуть Вас на шматки, чим ми зараз і займаємось. Росіяни, у Вас два варіанти: пакет, гарний пакет, або додому (якщо встигнете)", — наголосив спецназівець.

Нагадаємо, вторгнення Росії в Україну почалося 24 лютого, і за перші ж дні загинули тисячі росіян, було знищено сотні одиниць танків, літаків та іншої ворожої військової техніки.

26 лютого українські військові під Києвом ліквідували загін чеченських бойовиків, серед яких відомий генерал.