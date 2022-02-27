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У МВС пояснили, чому польські прикордонники не пропускають деяких українців

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Пункт пропуску через польсько-український кордон Новина оновлена 27 лютого 2022, 04:54
Пункт пропуску через польсько-український кордон

Поляки не пропускають деяких біженців з України, які їдуть на власному автотранспорті

У зв’язку з російським вторгненням в Україну, що триває, багато українців попрямували до сусідньої Польщі, проте почастішали випадки коли польські прикордонники не пропускають через кордон деяких громадян України.

Причину таких дій польських прикордонників роз’яснили в МВС України.

"В останні дні у пунктах пропуску на Львівщині, а саме на кордоні з Польщею, почастішали випадки повернення транспортних засобів суміжною стороною. Причиною цього є відсутність полісу страхування – "зеленої картки"", — йдеться у повідомленні.

Зважаючи на це, у Державній прикордонній службі України нагадали, що "зелена карта" — це обов’язковий вид страхування для тих, хто має намір їхати за кордон на своєму автомобілі.

"Просимо врахувати цю інформацію під час планування перетину кордону", — закликали в українському прикордонному відомстві.

Тим часом кількість українців, які прагнцть виїхати в іншу країну від небезпек і поневірянь, пов’язаних з російським вторгненням, не зменшується.

У мережі в ніч на неділю, 27 лютого, розповсюджують відео з обстановкою, як стверджується, що склалася біля одного з пунктів пропуску через кордон із Польщею.

Як повідомлялося, за даними ООН, лише у перші дві доби з початку російського вторгнення в Україну кількість вимушених біженців перевищила 100 тисяч людей.

Теги:
#Україна #Біженці #Польща #Кордон #Війна #Зелена карта
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