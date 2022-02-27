Де всі ті, хто обіцяв захопити Київ за 2 години? — Звернення міністра оборони

Україна четверту добу веде відкриту війну з російським агресором. Міністр оборони Олексій Рєзніков опублікував ранкове звернення, яке викликає лише слова поваги та гордості — за нашу армію, наш народ!

"Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ. Де всі ті, хто обіцяв за 2 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються", — пише міністр.

Також Рєзніков звертає увагу на рішення західних партнерів по стримуванню Росії та Путіна.

"Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми. Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю", — підкреслив міністр.

Звернення міністра оборони

Мова йде про відключення банків РФ від системи SWIFT, обмеження щодо зовнішнього боргу та блокування активів російських олігархів на Заході.

Зазначимо, що станом на ранок 27 лютого Росія понесла серйозні втрати через своє вторгнення до України — більше 3,5 тисяч військових, повідомляли в Міноборони. Офіційно російська влада будь-які втрати заперечує, в пресі ввели військову цензуру.

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