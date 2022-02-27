Рус

Морги Криму переповнені трупами окупантів: кримчани роблять усе, щоб їхніх дітей не забрали воювати

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
946
Крим Новина оновлена 27 лютого 2022, 09:35
Крим

Кримчани шоковані війною з Україною.

До окупованого Криму продовжують прибувати автомобілі з трупами росіян.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, посилаючись на перевірені джерела в Криму.

"Морги Джанкоя, Красноперекопська і Армянська переповнені трупами русні. Автомобілі з трупами продовжують прибувати туди і чекають на свою чергу для розвантаження. Частина вантажу 200 вже рухається прямо в Сімферополь", — написав він у Telegram.

За словами Геращенка, кримчани вітали початок війни з Україною, оскільки думали, що суть полягає у забезпеченні подачі води до Криму та сухопутного коридору через Мелітополь та Маріуполь. Проте після ракетних ударів по всій території України та повномасштабного вторгнення вони в шоці м’яко кажучи.

"У зв’язку з нестачею "гарматного м’яса" вчора військовим запасу — кримчанам оголошено про необхідність підписання контракту незалежно від тривалості термінової служби. Безумовно, наступним кроком буде їх відправка на забій в Україну. Батьки закликають дітей робити все аж до членоушкодження, щоб уникнути необхідної смерті в найближчому майбутньому. Деякі батьки пропонують командирам всі свої заощадження, щоб зберегти своїх кровинок. Думаю браві на папері командири русні зараз нехило піднімуть бабло", — додав Геращенко.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, зранку 24 лютого до вечора 26 лютого війська країни-загарбника Росії втратили тисячі військових.

Видання The Economist написало, що Росія за день війни проти України втратила більше військ, ніж за 8 років війни у Сирії.

Теги:
#Росія #Крим #Антон Геращенко #ЗСУ
Зеленський закликає долучатися до військового спротиву Росії
Політика
Зеленський створює в Україні іноземний легіон для бажаючих воювати проти армії Путіна
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський закликає долучатися до військового спротиву Росії
Зеленський створює в Україні іноземний легіон для бажаючих воювати проти армії Путіна
Дата публікації
Категорія
В Харкові помітили російську техніку: як пройшла ніч та яка ситуація в місті вранці 27 лютого
В Харкові помітили російську техніку: як пройшла ніч та яка ситуація в місті вранці 27 лютого
Дата публікації
Категорія
Де всі ті, хто обіцяв захопити Київ за 2 години? — Звернення міністра оборони
Де всі ті, хто обіцяв захопити Київ за 2 години? — Звернення міністра оборони
Дата публікації
Категорія
В Одесі працює ППО, Миколаїв під контролем ЗСУ, у низці областей загроза авіаудару: ситуація на ранок 27 лютого
В Одесі працює ППО, Миколаїв під контролем ЗСУ, у низці областей загроза авіаудару: ситуація на ранок 27 лютого
Дата публікації
Категорія
Рамзан Кадиров і Магомед Тушаєв
Батьківщина завжди тебе кине: дані про вбитого під Києвом кадирівського генерала різко зникають з мережі