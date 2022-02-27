СБУ захопила секретні документи російських військ: умовні знаки, паролі та схеми дій (фото)

Ці документи — доказова база для суду, що дозволить покарати всіх окупантів, які виживуть.

Вже четвертий день триває війна, яку 24 лютого оголосив Україні президент РФ Володимир Путін. Українські захисники мужньо стоять на варті нашої держави, і вже отримали багато важливих перемог. Однією з яких стало те, що Служба безпеки України зуміла заволодіти секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Гостомелем.

Ці документи СБУ оприлюднила на сторінці в Фейсбуці.

Серед цих документів поіменні дані на російських окупантів, а також секретні паролі та шифри, які використовує країна-агресор, бойовий розрахунок з позивними бійців і командирів, схеми дій загарбників (шляхів нападу, відходу, заправок), та умовні знаки противника, зокрема дешифрування команд управління.

Всі ці документи дозволять українським захисникам зрозуміти суть перехоплених розмов ворога, а також вони слугуватимуть доказовою базою для суду, що дозволить тримати на контролі кожне прізвище ворога, для того, щоб покарати всіх з них, хто залишиться в живих.

Зазначимо, що на ранок 27 лютого ситуація в Києві та Харкові залишається напруженою, російські загарбники намагаються за будь-яку ціну зайти до міст. Але ЗСУ дають рішучу відсіч.

Також в ніч на 27 лютого противник обстріляв житлові будинки в Харкові, через що загинула жінка похилого віку. Крім того, росіяни встигли влаштувати вибух на одному із газопроводів.