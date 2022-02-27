"Боїться дихати українським повітрям": українські військові поставили полонених російських солдатів на коліна (відео)
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Відповідаючи на запитання українського бійця, наляканий російський солдат ледь не плакав.
Дедалі нові й нові російські солдати потрапляють у полон до українських військових. На четвертий день війни Росії з Україною наші бійці полонили чергову партію окупантів.
Відео з російськими солдатами опубліковано у мережі.
На одному з них кілька представників ворожої армії стоять на колінах перед українськими бійцями і ледь чутно ляпіть відповіді на їхні запитання, не підводячи навіть очей. На запитання українського військового, навіщо вони прийшли в Україну, окупанти говорять про "навчання".
На другому відео знято полонений російський кулеметник у Харкові. Відповідаючи на запитання українського бійця, наляканий росіянин мало не плаче.
"Полонений російський кулеметник у Харкові. Він боїться навіть дихати українським повітрям. Не те що стріляти", — підписав ролик, розміщений у його телеграмі радник голови МВС України Антон Геращенко.
Зазначимо, що до ранку 27 лютого ситуація у Києві та Харкові залишається напруженою, російські загарбники намагаються за будь-яку ціну зайти до міст. Противник прорвався до міста, але ЗСУ вибивають ворога та зачищають місто.
Також після важких боїв від російських окупантів було повністю зачищено Ірпінь.
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