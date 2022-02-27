"Боїться дихати українським повітрям": українські військові поставили полонених російських солдатів на коліна (відео)

Відповідаючи на запитання українського бійця, наляканий російський солдат ледь не плакав.

Дедалі нові й нові російські солдати потрапляють у полон до українських військових. На четвертий день війни Росії з Україною наші бійці полонили чергову партію окупантів.

Відео з російськими солдатами опубліковано у мережі.

На одному з них кілька представників ворожої армії стоять на колінах перед українськими бійцями і ледь чутно ляпіть відповіді на їхні запитання, не підводячи навіть очей. На запитання українського військового, навіщо вони прийшли в Україну, окупанти говорять про "навчання".

На другому відео знято полонений російський кулеметник у Харкові. Відповідаючи на запитання українського бійця, наляканий росіянин мало не плаче.

"Полонений російський кулеметник у Харкові. Він боїться навіть дихати українським повітрям. Не те що стріляти", — підписав ролик, розміщений у його телеграмі радник голови МВС України Антон Геращенко.

Зазначимо, що до ранку 27 лютого ситуація у Києві та Харкові залишається напруженою, російські загарбники намагаються за будь-яку ціну зайти до міст. Противник прорвався до міста, але ЗСУ вибивають ворога та зачищають місто.

Також після важких боїв від російських окупантів було повністю зачищено Ірпінь.