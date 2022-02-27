"Горіла сосна, палала": ЗСУ зробили яскраве відео зі спаленою технікою росіян
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У ЗСУ показали знищену техніку ворога.
Українські військові опублікували відео розгромленої техніки окупантів, за допомогою якої Путін планував захопити Україну.
Відео у Facebook опублікували Сухопутні війська ЗСУ.
Публікацію підписали коротко: "Горіла сосна палала… 18+".
Увага! Відео 18+
Під відео з’явилися сотні коментарів. Українці захоплюються ЗСУ та дякують захисникам. Користувачі пишуть, що ця пісня незабаром стане новим хітом.
Крім того, регулярно публікуються відео з полоненими російськими військовими. Українські військові "виховують" загарбників та вчать правильному привітанню.
Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну триває вже четверту добу поспіль. Ведуться вуличні бої у багатьох містах країни, про що "Телеграф" оперативно інформує у своєму текстовому онлайні.
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