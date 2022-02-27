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Україна облаштовує блок-пости на дорогах: що варто знати водієві

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Такі заходи збільшать шанси на виявлення окупантів чи диверсантів Новина оновлена 27 лютого 2022, 12:47
Такі заходи збільшать шанси на виявлення окупантів чи диверсантів

Водіям варто мати при собі документи

На четвертий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада прийняла рішення про облаштування блок-постів на території всіх областей. Це прагнуть зробити з кількох причин.

Інформацію повідомив очільник Міноборони Олексій Резніков.

За його словами, правоохоронці хочуть збільшити свої шанси у боротбі з російськими диверсантами, які повідомляють окупантам важливі стратегічні дані. Також облаштування подібних "острівків" може затримати загарбників, які пересуваються зазвичай колонами по кілька десятків одиниць техніки.

"Це необхідний запах безпеки, який врятує багато життів", — переконаний чиновник.

Також він підкреслив, що українським водіям варто бути готовим до такого "сусідства" на дорозі, тому важливо запам'ятати основні правила поведінки. Серед них — ввічливість, демонстрація документів, вимкнення фарів та використання аварійки тощо.

Пам’ятка водієві
Пам’ятка водієві

Резніков підкреслив, що наразі важливо берегти себе і оточуючих, бо тільки так ми не дамо ворогу жодних шансів на перемогу.

Нагадаємо, що наразі в Україні запроваджено воєнний стан — через напад Росії.

Аби максимально вберегти мирне населення владі довелося погодитися на комендантську годину у більшості регіонів України. Через посилення обстрілів Києва місцева влада прийняла рішення подовжити дію комендантської години із вечора суботи до ранку понеділка.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #блок-пост
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