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Україна отримала від партнерів найпотужніші ракети

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Потужні ракети класу "повітря-повітря" Новина оновлена 27 лютого 2022, 12:45
Потужні ракети класу "повітря-повітря"

Прибула додаткова допомога у вигляді озброєння від західних колег

Україна отримала ще одну велику партію потужної зброї від західних колег. Тепер бійці авіації Повітряних Сил Збройних Сил України озброєні найпотужнішими гіперзвуковими ракетами класу "повітря-повітря".

Вказану інформацію у неділю, 27 лютого, оприлюднили на сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ у соцмережі.

Також зазначається, що озброєння вже надійшло на територію української держави. Ба більше, ці потужні ракети вже знаходяться під крилами українських винищувачів.

"Льотчики запевняють, що на всіх окупантів вистачить. Дякуємо союзникам антипутінської коаліції за потужну підтримку Українського війська!!", — йдеться в тексті повідомлення.

Публікація від Командування ПС ЗСУ

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Чорному морі ворожий корабель випадково поцілив у власний літак, знищивши його.

Також нагадаємо, як завдяки ефективній роботі українських систем ППО захисникам Збройних сил країни вдалося збили кілька літальних апаратів російських окупантів. Окрім цього, повідомлялося, що лише під час першої доби ворожого наступу на нашу державу українці збили сім військових літаків РФ. Тим часом у Європі вже встигли відреагувати на агресію Росії жорсткими санкціями, зокрема ЄС залишає окупанта без половини цивільної авіації.

Теги:
#Україна #Війна #Ракети #ЗСУ #Допомога
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