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"Путін х*йло, Львів привіт": ще одного російського окупанта перевиховали (відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Ще один полонений Новина оновлена 27 лютого 2022, 13:20
Ще один полонений

Українські військові добре ставляться до полонених.

Після чотириденної війни Росії проти України російські окупанти продовжують здаватися в полон. За даними Генштабу ЗСУ, рахунок йде на сотні.

Олексій Гончаренко опублікував у Телеграм чергове відео каяття російського вояки.

Окупант назвав свої дані, а також сказав: "Слава Україні! Героям слава, Путін х*йло, Львів привіт"

Під постом з’явилося багато коментарів, українці зазначають, що військові ЗСУ добре ставляться до полонених.

Зазначимо, що Харків продовжує боротися із окупантами. Противник прорвався до міста, але ЗСУ вибивають ворога та зачищають місто.

Крім того, у Василькові на нафтобазі триває пожежа, але частину палива вдалося врятувати.

Українські військові опублікували відео розгромленої техніки окупантів, за допомогою якої Путін планував захопити Україну.

Теги:
#Росія #ЗСУ
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