Кличко сказав, чи є російські війська у Києві

Від рук російських військ у Києві вже загинули 9 мирних жителів

Мер Києва Віталій Кличко розповів про поточну ситуацію в місті після повідомлень про те, що на Київ рухається колона російських танків. Він повідомив, що російських військ у місті немає, проте орудують диверсійні групи.

Звернення з’явилося у його Телеграм-каналі.

"Київ продовжує утримувати оборону. Російських військ у столиці немає. Але наші військові, правоохоронці та терборони продовжують виявляти та знешкоджувати диверсантів. Вночі були зіткнення та перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп. Саме для безпеки мешканців ми ввели комендантську годину до завтрашнього ранку. Не виходьте на вулиці. Вийти можна лише, якщо, за сигналом повітряної тривоги, ви йдете в укриття. Росія обстрілює житлові квартали столиці України. Росія вбиває українців по всій Україні!", — сказав мер.

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Він також повідомив про кількість загиблих у Києві мирних жителів. Війна вже забрала життя 9 людей.

"У Києві, з початку атаки, з 24 лютого загинули або померли 9 мирних жителів, у тому числі одна дитина. 4 невідомі та 18 військових та бійців тероборони. Поранено 106 осіб З них 47 цивільних. У тому числі троє дітей. 17-річний курсант", — повідомив Кличко.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну триває вже четверту добу поспіль. Ведуться вуличні бої у багатьох містах країни, про що "Телеграф" оперативно інформує у своєму текстовому онлайні.