Важкопоранений заступник мера Нової Каховки закликав українців "боротися до кінця" (відео)

Чиновник записав відеозвернення до українського населення та закликав не здаватися

У Херсонській області російські фашисти поранили заступника міського голови Нової Каховки Володимира Арнаута. Ветеран АТО записав прощальне "передсмертне відео" та оприлюднив його у соцмережі, закликавши українців стояти до кінця.

Відповідний відеозапис з'явився в мережі удень 27 лютого, — повідомляє "Телеграф".

На кадрах видно закривавленого Володимира Арнаута, який повідомив, що його тяжко поранили та під час прощання заявив, що "залишилось йому вже не довго".

Пізніше на сторінці волонтера Сергія Цигіпа у соцмережі зявилась інформація про те, що пораненого Арнаута знайшли. Він був оперативно прооперований і наразі перебуває у територіальній обороні неподалік Бучі.

Згодом цю хорошу новину підтвердив і сам заступник мера, опублікувавши відеозвернення для всіх, хто за нього тривожився.

"Ранили. Зробили операцію. Вижив. Відійду і піду далі воювати. Дякуємо всім і Слава Україні!" – сказав він.

Нове відео від Володимира Арнаута

Раніше "Телеграф" повідомляв, як задля стримування російських фашистів український герой-військовий пожертвував своїм життям, підірвавши міст під Генічеськом разом із собою.