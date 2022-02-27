Україна радить росіянам здаватися в полон: "це не ганьба"

Арестович закликав російських солдатів не ставати "гарматним м’ясом"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав російських солдатів здаватися в полон української армії і не продовжувати, наголосивши, що "це не ганьба". Він наголосив, що лише відмовившись від участі у війні Росії проти України, можна зберегти військову честь.

Відповідну заяву Арестович зробив у новому відеозверненні.

"Шановні солдати, збройних сил Російської Федерації та Білорусі, не виконуйте злочинні накази. По ходу кампанії, яку ви можете відстежувати, ви чудово бачите, що ще доба-дві і ви захлинетесь у наступі. Ваше командування застосовує вас, як м’ясо. Інакше пояснити рух легкоброньованої техніки у великі міста з дуже серйозною обороною, такі як Київ і Харків, і яких розколошмачують за годину, неможливо. здалися в полон. Але я хочу наголосити, що ми не називаємо це полоном, ми не вважаємо це чимось ганебним. Цим самим ви зберігаєте свою військову честь. відмовляючись від війни", — сказав Арестович.

Раніше в мережі було опубліковано відео з полоненими російськими солдатами. Вони стоять навколішки і бояться навіть підняти очі на українських бійців. На іншому відео знято полонений російський кулеметник у Харкові. Відповідаючи на запитання українського бійця, наляканий росіянин мало не плаче.

Регулярно публікуються відео з полоненими російськими військовими. Українські військові "виховують" загарбників та вчать правильному привітанню.