Окупанти завдали по Житомиру авіаудару - прогримів сильний вибух

Вибух стався у районі Київського шосе

У Житомирі пролунав сильний вибух.

Про це повідомило місцеве видання "Житомир. Журнал" на сторінці у Фейсбук.

"У Житомирі чутно вибухи! Оголошено повітряну тривогу! Вибух стався в районі Київського шосе. Є фото від житомирян", — сказано в повідомленні.

За повідомленнями очевидців, був приліт до аеропорту. Є повідомлення про те. що по місту завдали авіаудару.

Також повідомляється, що у місті продовжується оборона. Містян просять залишатися у безпечних місцях.

Раніше повідомлялося, що окупанти знищили гордість України — літак "Мрія". Відомо, що "Мрія" не вилітала із Гостомелю від 5 лютого. Вона була на стоянці в аеропорту напередодні масової атаки російських окупантів.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну триває вже четверту добу поспіль. Ведуться вуличні бої у багатьох містах країни, про що "Телеграф" оперативно інформує у своєму текстовому онлайні.