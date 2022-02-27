Найпростіший спосіб допомогти армії: як переказати гроші у підтримку ЗСУ в один клік

Перерахунок доступний з будь-якої карти у майже всіх країнах світу.

Допомогти українській армії, яка всіма силами бореться з російськими окупантами, стало ще простіше. Нацбанк разом з ПриватБанком додав спрощений спосіб переказу коштів на спецрахунок ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Кожному, хто хоче допомогти Українській Армії та перерахувати гроші з платіжної карти, достатньо перейти за прямим посиланням: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces. Це можна зробити з платіжної карти будь-якого банку і будь-якої країни світу.

Також, як і раніше, можна переказати кошти через банківський рахунок за реквізитами.

Зазначимо, що всі охочі також можуть вступити до лав тероборони. Для цього потрібен лише паспорт та особиста присутність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у зв’язку з вторгненням російської армії на територію України президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, яким оголошується загальна мобілізація населення.