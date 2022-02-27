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"Здесь делать нех*р": полонені російські окупанти все усвідомили (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Російську техніку в Україні знищують, а окупантів беруть у полон Новина оновлена 27 лютого 2022, 18:53
Російську техніку в Україні знищують, а окупантів беруть у полон

Армія РФ втрачає навіть найменше бажання воювати з українцями.

Перелякані російські окупанти, яких українські силовики розбомбили під Харковом, майже плачуть і просять вибачення в українського народу.

Відповідні кадри опублікувала Служба безпеки України у Telegram-каналі.

Росіяни стверджують, що вони потрапили в Україну, не володіючи інформацією і навіть не уявляли, що тут їх очікує.

"Мужики, тут робити нех*ер. У прямому сенсі. Тут люди самі справляються з усім, не треба до них лізти", — звернувся до росіян один з полонених, у якого в Росії залишилося двоє дітей та дружина.

Російські окупанти закликають своїх поплічників не йти війною на Україну і називають це безглуздям. Вони продовжують запевняти, що прямували в Україну "на військові навчання". І взагалі шкодують про те, що сюди приїхали.

"Приїхали у відрядження на навчання з особистим складом, з-поміж якого 80% строковиків. В Україну воювати їхати не збиралися, вбивати теж нікого не хотіли. Хочу передати, щоб припинилися військові дії. Безглузді. Люди гинуть, солдати гинуть, матері вдома чекають і хвилюються", — стверджує другий полонений.

У СБУ кажуть, що всім полоненим надали медичну допомогу та забезпечили їжею. Однак запевняють, що кожен з них відповість за свої дії за всією суворістю закону.

Нагадаємо, що Україна звернулася до суду Гааги з вимогою притягти Росію до відповідальності за перекручування поняття геноциду для виправдання агресії.

Оперативна інформація про все, що відбувається в Україні на 4-й день війни з Росією у матеріалі "Телеграфу": "Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Полонені #Армія РФ #Відео
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