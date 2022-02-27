Ядерного удару не буде: в Офісі президента пояснили, чому Путін не пустить у хід ядерну зброю

Україна погроз Путіна не боїться.

На ядерний шантаж російського президента Володимира Путіна відреагували в Офісі президента, заявивши, що таких погроз Україна не боїться. Щобільше, Росія ніколи не піде на використання ядерної зброї, адже знає, що їй за це загрожує.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович написав на власній сторінці у Facebook.

За його словами, Путін не буде використовувати ядерну зброю у війні проти України, яку він оголосив 24 лютого.

Арестович зазначив, якщо піти на знищення української армії ядерними ударами, то частина Росії та Білорусі на багато років стане непридатною до життя. Однак і у такому випадку Україна не здасться і не зламається.

Через це беруть великі сумніви, що оточення Путіна дозволить йому піти на застосування ядерної зброї.

"Здається мені, що навіть у разі такої команди, у цьому ланцюжку десь відбудеться збій. Бо виконавці дуже чітко розуміють, що піде за виконанням такого наказу — а саме — піде відповідь тих, хто сам володіє ядерною зброєю на дії маніяка", — сказав Арестович.

Ще один аргумент, чому Путін не піде на застосування ядерної зброї, — він не зможе потім керувати українським народом.

"Путіну потрібна Україна. Після застосування ядерної зброї – технічно неможливо правити народом, який це на собі зазнав. Особливо – таким народом, як наш. Містер Путін далеко не безумець. Але він хоче, щоб ми подумали, що він безумець. Ні. Не боїмося. Просто він сподівався на швидкий і блискучий успіх. І він його отримав. Правда, не для себе, а — України, її народу та армії", — резюмував радник голови ОП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мільйони людей у всьому світі вийшли на марші на підтримку України.