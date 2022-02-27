За завітами Путіна: російські війська просуваються на Київ, прикриваючись жінками та дітьми

Росіяни під Києвом використовували мирних українців для прикриття

Російські окупанти відзначилися ще одним "героїчним вчинком" і почали використовувати жінок та дітей як живий щит.

Про це повідомляє у Фейсбук пресслужба Генштабу.

"Проводячи наступальну операцію в Україні, російські окупанти використовують заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за напрямком Макарів — Київ було виявлено колону бронетехніки, на якій для прикриття були розміщені жінки та діти.

Крім того, там нагадали, що російські диверсанти у Києві використовували автомобілі "швидкої допомоги" у своїх цілях. А у Генічеському районі Херсонської області артилерію МСТА-С розгорнули у житловій забудові.

Водночас у ГШ зазначають, що бойовий дух росіян залишається низьким і у Крюківки та на Чернігівщині багато хто з них готовий скласти зброю. Крім того, сотні бойових машин були просто виведені з ладу і кинуті біля доріг.

Варто зазначити, що Володимир Путін під час однієї з пресконференцій ще у 2014 році говорив про можливість використання жінок та дітей як прикриття.

Як повідомлялося раніше, мешканців Бучі на Київщині активно зазивали в автобуси російські солдати, які намагалися прорватися до Києва, використавши їх для прикриття. У зв’язку з цим влада закликала не вестися на це.