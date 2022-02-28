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Війна – день 5: Україна зазнає бомбардуваннь, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Російська армія продовжує атакувати, зазнаючи великих втрат Новина оновлена 28 лютого 2022, 00:28
Російська армія продовжує атакувати, зазнаючи великих втрат

Оперативно про головне за 28 лютого

Війна, яку оголосив Україні президент Росії Володимир Путін у ніч на 24 лютого, триває вже п’ятий день. За цей час українські військові знищили сотні танків та бронетехніки, десятки гармат, літаків та гелікоптерів, а також тисячі осіб живої сили ворога. Ще сотні росіян у полоні. Хоча ворог продовжує наступати на Київ, Харків, Херсон та інші міста України, а також підло бомбити густонаселені населені пункти, бійці ЗСУ відважно дають відсіч і не здають своєї території ворогу.

У цьому матеріалі "Телеграф" збирає та публікує всю важливу та перевірену інформацію про відсіч агресору за 27 лютого (оперативно стежити за тим, що відбувається, також можна на нашому каналі в Telegram за цим посиланням).

00:15 Від початку війни Росії з Україною ворог вбив 352 мирних українців, в тому числі 14 дітей. Поранених в рази більше: 1684, з них 116 — діти, повідомляє МВС України в неділю, 27 лютого, ввечері.

00:01 Російські війська незабаром планують наступ на Миколаїв та Одесу. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу щодо ситуації з російським вторгненням станом на 22:30 суботи, 26 лютого.

Нагадаємо, що росіяни напали на Україну рано вранці 24 лютого, — події перших двох днів ми транслювали онлайн у матеріалі "Війна: Путін ввів намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".

Події 25 лютого, третього дня російського вторгнення в Україну, ми розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була обстановка 26 лютого – розписали погодинно у статті "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну"

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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Війна – день 5: Україна зазнає бомбардуваннь, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)