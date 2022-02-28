Від температури та діареї: які ліки потрібно взяти з собою у притулок
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Препарати можна взяти в невеликій сумці або косметичці
Поки Росія продовжує атакувати українські міста та села, частина громадян перечікує бомбардування у підвалах та сховищах.
Для того, щоб перебування в них було комфортнішим, наскільки це можливо, у МОЗ рекомендують мати теплі речі, воду, продукти та аптечку.
При авіанальоті, ракетних острілах та інших супутніх війні у країні небезпеках важливо знати, де можна зручно сховатися. Таке укриття призначене для довготривалого перебування людей у разі НС.
Як готуватися:
- дізнатися адреси укриттів
- знайти кілька поблизу
- вивчити маршрут до них
- перевірити їх стан та у разі потреби ремонту — повідомити владу.
З предметів, які краще мати під рукою в аптечці в МОЗ називають :
- пластирі
- жарознижувальні
- препарати від інтоксикації
- від кишкової інфекції та діареї
- препарати для постійного прийому
- знеболювальні
- протиалергенні
- краплі для очей
- темометр та маски.
Раніше "Телеграф" писав, що робити за різних видів обстрілів — куди і як ховатися і через скільки можна виходити.
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