Від температури та діареї: які ліки потрібно взяти з собою у притулок

Препарати можна взяти в невеликій сумці або косметичці

Поки Росія продовжує атакувати українські міста та села, частина громадян перечікує бомбардування у підвалах та сховищах.

Для того, щоб перебування в них було комфортнішим, наскільки це можливо, у МОЗ рекомендують мати теплі речі, воду, продукти та аптечку.

При авіанальоті, ракетних острілах та інших супутніх війні у країні небезпеках важливо знати, де можна зручно сховатися. Таке укриття призначене для довготривалого перебування людей у разі НС.

Як готуватися:

дізнатися адреси укриттів

знайти кілька поблизу

вивчити маршрут до них

перевірити їх стан та у разі потреби ремонту — повідомити владу.

З предметів, які краще мати під рукою в аптечці в МОЗ називають :

пластирі

жарознижувальні

препарати від інтоксикації

від кишкової інфекції та діареї

препарати для постійного прийому

знеболювальні

протиалергенні

краплі для очей

темометр та маски.

Раніше "Телеграф" писав, що робити за різних видів обстрілів — куди і як ховатися і через скільки можна виходити.