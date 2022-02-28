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Від температури та діареї: які ліки потрібно взяти з собою у притулок

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Люди в укритті. Ратинський В’ячеслав/УНІАН Новина оновлена 28 лютого 2022, 10:02
Люди в укритті. Ратинський В’ячеслав/УНІАН

Препарати можна взяти в невеликій сумці або косметичці

Поки Росія продовжує атакувати українські міста та села, частина громадян перечікує бомбардування у підвалах та сховищах.

Для того, щоб перебування в них було комфортнішим, наскільки це можливо, у МОЗ рекомендують мати теплі речі, воду, продукти та аптечку.

При авіанальоті, ракетних острілах та інших супутніх війні у країні небезпеках важливо знати, де можна зручно сховатися. Таке укриття призначене для довготривалого перебування людей у разі НС.

Як готуватися:

  • дізнатися адреси укриттів
  • знайти кілька поблизу
  • вивчити маршрут до них
  • перевірити їх стан та у разі потреби ремонту — повідомити владу.

З предметів, які краще мати під рукою в аптечці в МОЗ називають :

  • пластирі
  • жарознижувальні
  • препарати від інтоксикації
  • від кишкової інфекції та діареї
  • препарати для постійного прийому
  • знеболювальні
  • протиалергенні
  • краплі для очей
  • темометр та маски.

Раніше "Телеграф" писав, що робити за різних видів обстрілів — куди і як ховатися і через скільки можна виходити.

Теги:
#Війна #Аптечка #Притулок #Міністерство охорони здоров'я
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