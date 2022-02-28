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"Окупанти, горіть у пеклі": Україна зустрічає російських загарбників не хлібом і не сіллю

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Білборд в Україні Новина оновлена 28 лютого 2022, 12:29
Білборд в Україні

Україну заполонили антиросійські білборди.

У містах, які зазнали нападу російських окупаційних військ, жителі розмістили на білбордах послання для солдатів із країни-агресора.

По всій Україні з’являються недвозначні повідомлення російським солдатам. На білбордах українці пропонують окупантам піти геть з їхніх земель, а не виконувати злочинні накази президента РФ Володимира Путіна.

У мережі публікуються знімки білбордів із такими повідомленнями:

Українці за допомогою білбордорів звернулися до російських окупантів
Українці за допомогою білбордорів звернулися до російських окупантів

Раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" за 100 годин війни проти російських окупантів виготовив для українських військових сотні тисяч одиниць озброєння та передав їх на потреби армії, а мешканці Бердянська виконали гімн України на площі перед міською радою, в якій засіли російські окупанти. За 5 днів війни загарбники вбили 16 дітей.

Нагадаємо, в Охтирці міський голова прирівняв підвищення цін у магазинах до мародерства, а президент України Володимир Зеленський зробив чергове звернення, в якому повідомив нову інформацію про війну. До речі, українська делегація прибула на місце переговорів із росіянами.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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