"Окупанти, горіть у пеклі": Україна зустрічає російських загарбників не хлібом і не сіллю
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Україну заполонили антиросійські білборди.
У містах, які зазнали нападу російських окупаційних військ, жителі розмістили на білбордах послання для солдатів із країни-агресора.
По всій Україні з’являються недвозначні повідомлення російським солдатам. На білбордах українці пропонують окупантам піти геть з їхніх земель, а не виконувати злочинні накази президента РФ Володимира Путіна.
У мережі публікуються знімки білбордів із такими повідомленнями:
Раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" за 100 годин війни проти російських окупантів виготовив для українських військових сотні тисяч одиниць озброєння та передав їх на потреби армії, а мешканці Бердянська виконали гімн України на площі перед міською радою, в якій засіли російські окупанти. За 5 днів війни загарбники вбили 16 дітей.
Нагадаємо, в Охтирці міський голова прирівняв підвищення цін у магазинах до мародерства, а президент України Володимир Зеленський зробив чергове звернення, в якому повідомив нову інформацію про війну. До речі, українська делегація прибула на місце переговорів із росіянами.
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