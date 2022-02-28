"Ворог не пройде": за 100 годин війни Україна виготовила і передала військовим сотні тисяч одиниць зброї (відео)
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Держконцерн заявив, що здобуті у війні трофеї вони готові відремонтувати й передати українській армії.
Державний концерн "Укроборонпром" за 100 годин війни проти російських окупантів виготовив для українських військових сотні тисяч одиниць озброєння та передав їх на потреби армії.
Про це у Facebook повідомили Сухопутні війська України.
Так, на потреби Міноборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби та Територіальної Оборони передали:
- понад 50 одиниць військової техніки (танки, БМП, БТР, бронеавтомобілі);
- 547 одиниць мінометів та гранатометів;
- понад 170 одиниць озброєння різних систем та калібрів;
- 600 ракет;
- 105 тисяч одиниць інших боєприпасів;
- 12 тисяч вибухових пристроїв.
Також в "Укроборонпромі" заявили про готовність до ремонту трофейної техніки та навіть домовилися про це з Генштабом ЗСУ.
"Працюємо цілодобово далі на нашу перемогу і разом робимо Україну сильною", — заявили у державному концерні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Харків отримав новітню потужну зброю для оборони від російських військ.
Про боротьбу України з російськими окупантами читайте у матеріалі "Телеграфу": "Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)".
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