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Найгарячіші точки — з’явилася свіжа карта боїв з росіянами в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Війська окупантів Новина оновлена 28 лютого 2022, 13:11
Війська окупантів

Війська РФ намагаються просунутися, але їх відкидають

Україна п’ятий день обороняється від агресії Російської Федерації. Російським військам вдалося захопити кілька населених пунктів, але українські воїни продовжують стримувати агресора.

У мережі на сайті Liveuamap з’явилася мапа зіткнень із загарбниками. Зазначимо, що це не офіційні дані, а засновані, у тому числі й на повідомленнях користувачів у соцмережах.

Дані сайту включають інформацію щодо видів атак і гарячих точок по Україні.

Карта російської агресії в Україні
Карта російської агресії в Україні

Доступний перегляд також і в окремих регіонах. У Харкові, який знаходиться майже на межі червоної зони, продовжуються обстріли.

Слобожанщина
Слобожанщина
Південь та Донбас
Південь та Донбас
Північ та столиця України
Північ та столиця України

Війська окупантів не лише атакують військові та інфраструктурні об’єкти, втрачаючи велику кількість людей та техніки, а й зі зброєю накидаються на місцевих жителів – розстрілюючи при відмові підкорятися.

Велике місто Бердянськ на півдні України ворог тимчасово окупував.

Як раніше писав "Телеграф" у Білорусі розпочалися переговори між Україною та Росією. В українській делегації шестеро людей, серед яких голова Міноборони та радник керівника Офісу президента.

Теги:
#Росія #Мапа #Вторгнення
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