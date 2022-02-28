Найгарячіші точки — з’явилася свіжа карта боїв з росіянами в Україні
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Війська РФ намагаються просунутися, але їх відкидають
Україна п’ятий день обороняється від агресії Російської Федерації. Російським військам вдалося захопити кілька населених пунктів, але українські воїни продовжують стримувати агресора.
У мережі на сайті Liveuamap з’явилася мапа зіткнень із загарбниками. Зазначимо, що це не офіційні дані, а засновані, у тому числі й на повідомленнях користувачів у соцмережах.
Дані сайту включають інформацію щодо видів атак і гарячих точок по Україні.
Доступний перегляд також і в окремих регіонах. У Харкові, який знаходиться майже на межі червоної зони, продовжуються обстріли.
Війська окупантів не лише атакують військові та інфраструктурні об’єкти, втрачаючи велику кількість людей та техніки, а й зі зброєю накидаються на місцевих жителів – розстрілюючи при відмові підкорятися.
Велике місто Бердянськ на півдні України ворог тимчасово окупував.
Як раніше писав "Телеграф" у Білорусі розпочалися переговори між Україною та Росією. В українській делегації шестеро людей, серед яких голова Міноборони та радник керівника Офісу президента.
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