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"Ми хе**чимо по всіх підряд, навіть по мирним": СБУ опублікувала переписку вбитого окупанта з матір’ю

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Війна Росії з Україною Новина оновлена 28 лютого 2022, 15:00
Війна Росії з Україною

Загарбник зізнався у злочинах російської армії.

На п’ятий день повномасштабного вторгнення російських військ на територію України в мережі було оприлюднена переписка російського солдата з матір’ю.

Фото з розмовою розмістила у себе на офіційній сторінці у Facebook пресслужба Служби безпеки України.

На кадрах видно, як батьки запитують у сина-солдата, куди можна надіслати йому посилку. Той відповідає, що він уже не у Криму, а на війні. Російський загарбник зазначив, що російські війська стріляють не лише по українській армії, а й по мирним громадянам. У СБУ заявили, що господаря телефону з перепискою було вбито під час боїв.

СБУ опублікувала переписку вбитого російського солдата з батьками
СБУ опублікувала переписку вбитого російського солдата з батьками

Раніше повідомлялося, що у Білорусі стартували перші за час війни переговори України з Росією. 28 лютого під Охтиркою російські окупанти розстріляли машину з цивільними. У Києві повідомили, що знищуватимуть мародерів без розгляду. На тлі війни з РФ Україна подає заявку на членство у Європейському союзі. Додамо, що у мережі доступна карта російської агресії за 28 лютого.

Теги:
#Україна #СБУ #Росія #Війна з Росією
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