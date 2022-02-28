Захисники острова Зміїний живі: Росія захопила їх у полон і розповсюджує фейки

Зв’язатися напряму зі своїми підлеглими командування поки не може

Військовослужбовці з острова Зміїний, які прославилися на весь світ тим, що мужньо протистояли російському кораблю, виявилися живими. Після кількох днів фільтрування дезінформації Військово-морським силам ЗСУ вдалося дізнатися, що побратими наразі у полоні окупантів із Росії.

Таку заяву зробило командування ВМС ЗСУ.

"Щодо морських піхотинців та прикордонників, яких взяли в полон […]. Ми дуже раді дізнатися про те, що наші побратими живі і з ними все добре!" — йдеться у повідомленні.

При цьому слід зазначити, що Росія традиційно намагається перекрутити всі факти. Так, наприклад, на загал не повідомляється про те, яких збитків завдали окупани, зійшовши на Зміїний. При цьому ними було пошкоджено всі вишки та антени, а також маяк, через що будь-який зв'язок із островом перервався.

Направити підмогу військовослужбовцям, які мужньо боронили клаптик української землі, не було можливості через регулярні обстріли з боку російського флоту.

Тепер же численні росЗМІ розганяють фейки про те, що наші військові начебто самотужки склали зброю. Для цього вони виклали відео із ніби як "Русланом Муренком", котрого називають одного із захоплених у полон на Зміїному. Однак це неправда.

"Людину у кадрі звуть Євген Євгенійович Малохрено, — пише у Twitter користувач Назар Токар. — Він живе у Криму, в Балаклаві. Це алкоголік, водій Камаза, б'є жінку, за що час від часу потрапляє під суд. І ще він поганий актор".

Ми додаємо відео до матеріалу, але закликаємо пам'ятати, що це — фейк та підстава. На користь цього свідчать окремі документи.

Поки що командуванню ВМС не вдалося зв'язатися із полоненими військовими. Невідомо навіть, чи вдалося вціліти всьому особовому складу. Та в будь-якому разі хоча б частина із них — живі.

При цьому разом із ними у полоні зараз знаходяться і люди, які прибули на Зміїний для можливого надання допомоги на цивільному судні МПРС "Сапфір". Серед них є священники та їхні помічники.

Нагадаємо, що за останні кілька днів російська окупаційна армія захопила у Чорному морі вже кілька кораблів. Заручникам наразі є понад 50 осіб — всі вони цивільні.