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Росіяни почали маскуватися: вивішують прапори України на техніці

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Танк окупантів Новина оновлена 28 лютого 2022, 20:52
Танк окупантів

Окупанти замальовують на своїй техніці літери Z, O, за якими їх можна впізнати, а також прикриваються українськими прапорами.

З метою введення в оману агресор використовує державну символіку України. Окупанти вивішують українські прапори на колонах російської військової техніки.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Такі випадки помічені в н.п. Перемога, Нова Басань у Київській області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області", — сказано в повідомленні.

Крім того, зафіксовані випадки, коли супротивник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатися. Однак після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на поразку. Такі дії противника є ще одним підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.

На техніці РФ вивішують українські прапори
На техніці РФ вивішують українські прапори

Як повідомлялося, окупанти здійснили авіаналіт на Бровари. Росія вдарила у мирне місто ракетою "Іскандер". Також увечері 28 лютого тривають ракетні обстріли Києва та Харкова.

Теги:
#Росія #Військові #Танки
Російський комплекс "Іскандер"
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