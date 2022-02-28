Мільйони за танк: Україна пропонує російським військовим здаватись за хорошу винагороду

В Міноборони відзначають низьку мотивацію воювати у солдат-загарбників

Російським окупантам, які не бажають продовжувати воювати з українською армією, пропонують добровільно скласти зброю. Більше того — їм пропонують додаткову грошову винагороду, аби змотивувати здаватися.

Інформація про це була оприлюднена міністром оборони Олександром Резніковим у Facebook.

Політик зазначив, що українці вбачають у людському житті найвищу цінність. Тому, аби убезпечити мирне населення України, з'явилася ініціатива "оплатити" російським військовим їхнє складання зброї.

"Ми пропонуємо російським солдатам вибір: загинути на неправедній війні або повну амністію та 5 млн рублів компенсації", — зазначив Резніков, одразу пояснивши всі умови.

Вивісити "білий" прапор росіяни можуть будь-якої миті, але їм не варто аж бігти назустріч російським військовим. Здача відбувається у спокійному і повільному режимі із покладною на землю зброєю та піднятими догори руками.

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Додамо, що профінансувати таку акцію збирається не сама Україна, а провідні ІТ-компанії, яким і належить подібна ініціатива.

Наразі ж противник несе важкі втрати, про що регулярно звітують у Міноборони. Станом на ранок понеділка, 28 лютого, кількість загиблих та поранених російських військовослужбовців перевищила цифру у 5300 осіб.