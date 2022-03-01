Рус

Чотири напрямки вогню: свіжі карти наступу росіян в Україні 1 березня

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2652
Окупантів не зупиняють нищівні втрати Новина оновлена 01 березня 2022, 07:42
Окупантів не зупиняють нищівні втрати

В Україні розгорнулося чотири великі вогнища наступу

Вранці вівторка, 1 березня, російські окупаційні війська продовжують наступ на територію України, незважаючи на те, який опір чинить українська армія.

"Телеграф" зібрав приблизні карти розташування військових РФ станом на 1 березня.

Одну з карт опублікував Інститут вивчення війни на The New York Times. На ній видно, як війна захлеснула Херсон, підкралася до Києва, і як просунулися окупанти в Сумській області, обійшовши сам обласний центр.

Росіяни дедалі ближче підходять до столиці
Росіяни дедалі ближче підходять до столиці

Ще одну свіжу карту опублікували на Reuters, і там наочно показали, як фронти наступу діляться на чотири вогнища — з боку Криму, Донбасу, Білгородської/Курської області Росії та з боку Білорусі.

Бойові дії йдуть у районі Києва, Харкова, Сум, Херсона, Запоріжжя
Бойові дії йдуть у районі Києва, Харкова, Сум, Херсона, Запоріжжя

Як повідомляв "Телеграф", за останніми даними на ранок 28 лютого Росія вже втратила в Україні понад 5 тисяч людей і більше тисячі одиниць військової техніки, проте все одно не відступає.

Останні супутникові знімки показали 27-кілометрову колону військової техніки, яка наближається до Києва з боку Гостомеля.

Теги:
#Мапа
Будівля ХОДА та сусідня після обстрілу
Харків
По головній площі Харкова нанесли ракетний удар: відео з моментом вибуху та наслідками
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Будівля ХОДА та сусідня після обстрілу
По головній площі Харкова нанесли ракетний удар: відео з моментом вибуху та наслідками
Дата публікації
Категорія
Росіяни втратили серйозні втрати в Україні 28 лютого
Росіяни розбігаються в страху: як українці розносять техніку окупантів (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Сотні танків та бронемашин з артилерією рухаються на столицю
27-кілометрова колона росіян помічена під Києвом (супутникові знімки)
Дата публікації
Категорія
Тіла вбитих відвезли до Білорусі
"Нам не потрібна була ця війна": у Чечні почали оплакувати загиблих кадировців
Дата публікації
Категорія
Війна Росії проти України триває вже шостий день
Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч (оновлюється)