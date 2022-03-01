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"А як ти туди потрапив?!" — "Нас кинули": ще одне відео розмови полоненого окупанта з батьком (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Хлопець намагався пояснити батьку, як потрапив до України Новина оновлена 01 березня 2022, 09:25
Хлопець намагався пояснити батьку, як потрапив до України

Всі намагаються виправдатися військовими навчаннями

На Чернігівщині українцям вдалося знешкодити групу російських військовослужбовців, які приїхали воювати на території нашої держави. Одному з солдатів дозволили зателефонувати батькові, який поцікавився не станом сина, а тим, як він потрапив до України, а потім ще й до полону.

Відеозаписом розмови поділилися представники 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Реакція батька військовослужбовця справді дуже нестандартна. На докоряння українських захисників про те, що росіяни сюди приїхали воювати проти жителів іншої країни, чоловік відповів лише, що "не він його туди посилав".

Також у бесіді солдатів зізнається, що зв’язку з керівництвом частини або іншими вищими військовослужбовцями вони не мають.

"Кинули нас. Під назвою "вчення вивели в інший бік". І просто кинули нас майже до центру України. Просто поїхали всі", — каже він.

Цікаво, що хлопець, затриманий українцями, один із п’яти дітей у сім’ї. І, як правильно зазначають українські воїни, навіть батьки не особливо дбають про їхню подальшу долю.

"В принципі, це все, що варто знати про м’ясо. Його "не посилав" до нас навіть батько", — кажуть у 58-й бригаді.

Зазначимо, що це далеко не перші полонені, які говорять про "навчання". При цьому є й ті, яких не доводиться переконувати, що воювати проти українців не варто. Деякі через відео намагаються обдурити своїх співгромадян, мовляв, тут робити їх солдатам нічого.

Додамо, що також росіяни починають серйозно побоюватися українську армію, побачивши, з якою легкістю ми знищуємо їхню військову техніку, яку вони вважали непереможною.

Теги:
#Україна #Росія #Чернігівська область #Війна #Полонені
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