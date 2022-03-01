У росіян все більше проблем із "захопленням" України: останні дані Генштабу

Українські війська дають відсіч окупантам на всіх напрямках.

Генеральний штаб ЗСУ прозвітував про ситуацію в країні на шостий день повномасштабної російської агресії.

Оперативною інформацією станом на 12.00 01.03.2022 поділилася пресслужба Генштабу ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи наступу та мають проблеми із забезпеченням на території України. Війська супротивника без системного підвезення палива та боєприпасів. Не досягнувши успіху у захопленні обласних центрів Харкова та Чернігова, окупанти здійснили обстріл ракетами житлових кварталів зазначених міст.

Крім того, російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу у напрямку Києва.

На Донеччині ворожі війська за артилерійської підтримки зосередили зусилля на захопленні українського міста Маріуполь. Мета загарбників — вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнута.

На Таврійському напрямку ворог вийшов на кордон у районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Нова Каховка. Після перегрупування окупанти продовжують наступ у напрямі Миколаєва.

Відзначено випадки грабежів та мародерства з боку російських військ у районах населених пунктів Буча, Гостомель та Нова Басань. Окупанти продовжують систематично та зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права в Україні.

Втративши наступальні можливості, противник зосередився на оточенні міста Києва.

Раніше повідомлялося, що після ракетного обстрілу центру Харкова померло не менше 10 мирних жителів.