Не так все погано: українцям вказали на важливий нюанс із картами вторгнення Росії

Окупантам не вдається захоплювати області, адже українська армія знищує противника.

Шостий день поспіль українська армія бореться з російськими окупантами та відбиває їх зухвалі атаки, знищуючи сотні одиниць техніки та загарбників. Тим часом низка західних ЗМІ публікує карти російського вторгнення, позначаючи червоним нібито "захоплені" області.

Однак, як зазначив користувач Facebook Сергій Кравець, такі карти не відповідають дійсності, адже ворогу не вдалося захопити українські області.

"Ви часто демонструєте неправильну карту російського вторгнення в Україну. Ви показуєте майже захоплені області, але це не так. Ворог просувається трасами до міст, але на території у нього не вистачає ресурсів", — зазначив він.

Ось як має виглядати просування російської армії по Україні на картах:

Ворогу не вдалося захопити жодної області України. Карта: aspi.org.au

А такий вигляд має карта видання The New York Times. На ній видно, як війна охопила частину Херсонської, Запорізької, Харківської, Сумської та Київської областей.

Карта The New York Times для порівняння

Нагадаємо, що Росія за 5 днів війни вже втратила в Україні понад 5 тисяч людей і більше тисячі одиниць військової техніки, проте все одно не відступає.

Також ми писали, що у мережу злили дані 120 тисяч російських окупантів, які воюють проти України.