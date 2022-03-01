Завдяки "Укрзалізниці" було евакуйовано понад 11 тисяч тварин

Протягом перших днів російської військової агресії проти України "Укрзалізниця" розгорнула масштабну евакуацію місцевих жителів та їх домашніх тварин. Зокрема, успішно було вивезено більше 11 тисяч хатніх улюбленців, повідомляє пресслужба УЗ у Facebook.

Задля більш ефективного вивезення тварин в "Укрзалізниці" помʼякшили правила транспортування.

"Для їх перевезення пасажирам потрібно мати з собою документи (ветеринарний паспорт), та потурбуватись про те, щоб тварина була в переносці", – йдеться у повідомленні.

У відомстві також закликають пасажирів не кидати хатніх тварин на вокзалах та гарантують їх перевезення разом із власниками у поїздах.

"Просимо інших пасажирів поставитись із розумінням: бо в ці непрості часи наша людяність визначається зокрема за тим, як ми ставимось до тварин", – резюмували в УЗ.