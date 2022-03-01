"Я не стріляв": молодий бурят-окупант опинився в полоні (відео)

Черговий бурят "випадково" опинився на українській землі.

У вівторок, 1 березня, на шостий день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну територіальна оборона впіймала ще одного окупанта.

Про це повідомляє telegram-канал народного депутата України Олексія Гончаренка.

На кадрах видно, як бійці територіальної оборони упіймали російського окупанта. Солдат із росії заявив, що не стріляв в українців, а сам він з Бурятії. Загарбник зізнався, що він 2003 року народження і не розуміє, що робить в Україні. Також росіянин розповів, що йому лячно.

"Слава Україні. Героям слава", — підсумували бійці тероборони.

Раніше повідомлялося, що 1 березня в Україні полонили бурята, який на відео розповів про злочини російської армії в Україні. Крім того, окупант прокричав відому кричалку про кривавого диктатора володимира путіна. Ще одного російського загарбника впіймали на Полтавщині. Окупант заявив, що планував увійти до Києва разом із танковою колоною, щоб показати силу. Додамо, що у вівторок стало відомо, що Україна терміново закупить нову партію руйнівних "Байрактарів".