Рус

"Я не стріляв": молодий бурят-окупант опинився в полоні (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1315
Полонений російський окупант Новина оновлена 01 березня 2022, 18:23
Полонений російський окупант

Черговий бурят "випадково" опинився на українській землі.

У вівторок, 1 березня, на шостий день повномасштабного вторгнення російських військ в Україну територіальна оборона впіймала ще одного окупанта.

Про це повідомляє telegram-канал народного депутата України Олексія Гончаренка.

На кадрах видно, як бійці територіальної оборони упіймали російського окупанта. Солдат із росії заявив, що не стріляв в українців, а сам він з Бурятії. Загарбник зізнався, що він 2003 року народження і не розуміє, що робить в Україні. Також росіянин розповів, що йому лячно.

"Слава Україні. Героям слава", — підсумували бійці тероборони.

Раніше повідомлялося, що 1 березня в Україні полонили бурята, який на відео розповів про злочини російської армії в Україні. Крім того, окупант прокричав відому кричалку про кривавого диктатора володимира путіна. Ще одного російського загарбника впіймали на Полтавщині. Окупант заявив, що планував увійти до Києва разом із танковою колоною, щоб показати силу. Додамо, що у вівторок стало відомо, що Україна терміново закупить нову партію руйнівних "Байрактарів".

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
"Привид Києва" літає на МіГ-29
Київ
"Привид Києва" знищив вже 20 літаків російських окупантів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Привид Києва" літає на МіГ-29
"Привид Києва" знищив вже 20 літаків російських окупантів
Дата публікації
Категорія
Байрактари показали свою ефективність у знищенні техніки російських окупантів
Україна терміново закупить ще більше нищівних "Байрактарів"
Дата публікації
Категорія
На фото – прапор КНР
Кулеба розповів про важливу позицію Китаю щодо війни з Росією
Дата публікації
Категорія
Військові з РФ звернулися до своїх товаришів по службі
"Припиніть вбивати українців": затримані в Україні військові РФ зробили звернення (відео)
Дата публікації
Категорія
Очільник держави змусив слухати всю Європу
"Український вибір Європи": Зеленський зірвав аплодисменти в Європарламенті (відео)