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Поки Лукашенко дав добро стріляти ракетами по Україні, білоруси вбиватимуть армію путіна (відео)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Білоруська рота тероборони в Україні Новина оновлена 01 березня 2022, 16:41
Білоруська рота тероборони в Україні

Іноземці приєднуються до української тероборони, перші – білоруси

При теробороні "Азов" створено білоруську роту – перший підрозділ із іноземців-добровольців, які виявили бажання стати на захист України у війні проти росії. Як передає "Телеграф", про це повідомив екскомандир полку "Азов" та керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін у своєму Телеграм-каналі у вівторок, 1 березня.

Добровольці підтримали Україну та виступили із закликом до своїх співвітчизників. Так, у відео заявляють, що до підрозділу може приєднатися кожен білорус, який хоче боротися з українцями за спільні ідеали, свободи та цінності суверенітету.

Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський дав дозвіл на запровадження безвізового режиму для іноземців, які виступають проти дій росії та готові підтримати Україну у війні. Іноземці можуть безперешкодно в’їхати до нашої країни та вступити до лав Міжнародного легіону оборони України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Генштабі України прозвітували про ситуацію і заявили, що путінські війська втрачають наступальний потенціал.

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#Добровольці #Білорусь
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