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Готуємо подарунки загарбникам: українські військові отримали потужну зброю (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Українські військові озброєні до зубів Новина оновлена 01 березня 2022, 17:31
Українські військові озброєні до зубів

Нових постачань сучасної оборонної зброї в Україну може бути ще більше.

У відповідь на російське вторгнення в Україну західні партнери надали Збройним Силам потужну зброю. Багато одиниць вже доставили в українські регіони для захисту від окупантів — мова про десятки протитанкових ракет та зенітно-ракетних комплексів.

Як повідомило у вівторок, 1 березня Оперативне командування "Північ", від іноземних партнерів вони отримали десятки NLAW та Javelin, які очікують свого часу.

"Готуємо подарунки загарбникам", — написали військові та опублікували фото потужного озброєння.

Додамо, що українська армія отримала дійсно потужне озброєння:

  • NLAW — шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета малої дальності, яка стріляє на 800 метрів за 2-3 секунди. Основне завдання комплексу — знищення бронетехніки у ближньому бою.
  • Javelin — переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва, який призначений для враження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА.

Варто зазначити, що завдяки цій зброї українські військові знищили вже десятки одиниць техніки армії РФ.

Нагадаємо, що раніше Швеція порушила багаторічну традицію та прийняла рішення про передачу зброї Україні. Крім того, допомогти вже погодилися в НАТО, зокрема блок передасть нашій країні системи ППО. Профінансувати закупівлю зброї для України погодився і Євросоюз.

Раніше "Телеграф" писав, що турецький безпілотник "Байрактар" успішно ліквідував російський "Бук" на Київщині. Жодні окупаційні системи протиповітряної оборони росіянам не допомогли. До слова, таких безпілотників в Україні стане ще більше.

Теги:
#Україна #Росія #Зброя #Війна
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