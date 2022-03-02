Характер війни змінився: міністр оборони звернувся до українців

Російські війська деморалізовані

Україна вже майже 150 годин обороняється від нападу Росії. Агресору все важче дається утримати свої підрозділи у боєздатному стані.

Як розповів міністр оборони Олексій Резніков, у полон здаються солдати та офіцери Росії, а також відмовляються продовжувати наступ. Повідомив він і про збільшення обсягу міжнародної допомоги — нові "Байрактари" вже тут, "Стрінгери" та "Джавеліни" — на черзі.

Українцям удалося прорвати інформаційну блокаду росії. Як повідомляє голова Міноборони, родичі полонених і загиблих росіян почали виходити на акції протесту.

Зі страху перед українськими захисниками та захисницями російські війська почали обстрілювати здалеку мирні міста — з території Росії та Білорусі прилітають ракети по житлових будинках та школах, із залпового вогню — по пологового будинку. Як зазначає Резніков, тавро терориста, а не військового залишиться на російських військовослужбовцях надовго.

Згадав Резніков та обстріл Житомира у помсту за виконання 95-ю бригадою десанту завдання у зоні ООС. Від рук російських військових страждають Харків, Маріуполь, Херсон.

"Жодного "російського світу" не існує. Є нацистська ідеологія в умі в долі маніяків, які поки що тримають владу в Росії ", — написав міністр.

Як раніше писав "Телеграф", в Україні успішно застосовують "Байрактари" — вони розправляються з колонами окупантів.