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Характер війни змінився: міністр оборони звернувся до українців

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Українці собою зупиняють окупантів Новина оновлена 02 березня 2022, 10:19
Українці собою зупиняють окупантів

Російські війська деморалізовані

Україна вже майже 150 годин обороняється від нападу Росії. Агресору все важче дається утримати свої підрозділи у боєздатному стані.

Як розповів міністр оборони Олексій Резніков, у полон здаються солдати та офіцери Росії, а також відмовляються продовжувати наступ. Повідомив він і про збільшення обсягу міжнародної допомоги — нові "Байрактари" вже тут, "Стрінгери" та "Джавеліни" — на черзі.

Українцям удалося прорвати інформаційну блокаду росії. Як повідомляє голова Міноборони, родичі полонених і загиблих росіян почали виходити на акції протесту.

Зі страху перед українськими захисниками та захисницями російські війська почали обстрілювати здалеку мирні міста — з території Росії та Білорусі прилітають ракети по житлових будинках та школах, із залпового вогню — по пологового будинку. Як зазначає Резніков, тавро терориста, а не військового залишиться на російських військовослужбовцях надовго.

Згадав Резніков та обстріл Житомира у помсту за виконання 95-ю бригадою десанту завдання у зоні ООС. Від рук російських військових страждають Харків, Маріуполь, Херсон.

"Жодного "російського світу" не існує. Є нацистська ідеологія в умі в долі маніяків, які поки що тримають владу в Росії ", — написав міністр.

Як раніше писав "Телеграф", в Україні успішно застосовують "Байрактари" — вони розправляються з колонами окупантів.

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#Україна #Росія #Війна
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