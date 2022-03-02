Представника командування Росії впіймали на брехні про війну з Україною

Росіяни довго готувалися до підступного удару.

Росія як мінімум кілька місяців планувала повномасштабне вторгнення в Україну, яке триває вже сім днів.

Про це в інтерв’ю проговорився полковник Центрального апарату МО РФ Володимир Трухан. Звернув на це увагу російський громадський діяч Андрій Кураєв у Facebook.

Розповідаючи про втрати російських військ Трухан визнав, що Росія втрачає цілі військові колони. Окупант заявив, що це відбувається через порожні баки, а не успіхи української армії. Також полковник проговорився і заявив, що "військові операції такого рівня готуються кілька місяців мінімум", а тому кривавий диктатор володимир путін протягом довгого часу брехав про навчання, говорячи, що не нападе на Україну.

"… Випадки спалених колон на марші — можливі, це війна, всяке буває. Хтось помилився, не встежив, довелося кидати з порожніми баками. За це хтось поплатиться погонами. 5. Те ж саме з "ракетами, боєприпасами та паливом, яких в обріз і яких вистачить на 3-4 дні" — феєрична брехня. Військові операції такого рівня готуються кілька місяців мінімум, все прораховано та запасено заздалегідь із надмірним резервуванням на всі випадки. Як і зводила наклеп західна розвідка: попередні кілька місяців армія РФ не просто проводила навчання біля кордонів України, а її готували до операції глибокого вторгнення", — написав Кураєв.

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