"Для Білорусі це скінчиться кривавою банею": Арестович закликав білоруську армію не воювати з Україною (відео)

Радник голови ОП також звернувся до білоруських громадян, закликавши їх не дати білоруській армії вступити у війну з Україною.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович звернувся до білоруських військових, закликавши їх не виконувати злочинні накази командування та не воювати проти України.

"Шановні, генерали солдати та офіцери, ми цінуємо вас, як армію сусідів, з якими у нас завжди були добрі стосунки, ми вважаємо вас професійними та чесними людьми і ми вважаємо, що завдання білоруської армії та всіх силових підрозділів – це захист Білорусі, а не агресія щодо інших країн Головна функція армії — це запобігти війні Якщо вона не зуміла запобігти війні — вона не впоралася зі своєю головною функцією Я думаю, що білоруська армія повинна запобігти нападу на Білорусь, а не нападати на сусідні народи, з якими вони близькі і навіть братні, чого я поки що не можу сказати про російський народ", — сказав Арестович.

"Я до вас звертаюся: якщо вам будуть віддавати злочинні накази, ви знаєте як їх можна саботувати. Рація села, заблукали, не туди приїхали і так далі. Якщо вам все ж таки доведеться прийти на територію України, пам’ятайте, що Україна від учора — офіційний кандидат у члени ЄС. Ми зуміємо забезпечити перехід вас на наш бік, забезпечити вам безпеку, захист та підтримку ЄС", — оголосив Арестович. Він зазначив, що, відмовившись воювати проти українців, білоруські солдати зможуть захистити свою честь.

Радник голови ВП також звернувся до білоруських громадян, закликавши їх не дати білоруській армії вступити у війну з Україною.

"Шановні білоруські брати, цей конфлікт не вічний. Ви пам’ятаєте, що ми завжди дбаємо про вас, ми дали притулок тисячам білорусів. Пам’ятайте, що це боротьба за нашу свободу. Ми б’ємось за нашу спільну свободу. Не було жодного дня, щоб ми не згадували Білорусь, бо з території Білорусі до нас теж летять ракети, але навіть це не порушило наших стосунків, нашого ставлення до вас.Не допустіть вступу Білорусі у війну. ми не хочемо. Ми не робитимемо цього до останнього моменту. Не дайте білоруській армії цього зробити. Тому що це скінчиться кривавою банею для Білорусі. І це найгірше, що може статися між нашими народами", — сказав Арестович.

Раніше "Телеграф" писав, що морги у Білорусі завалені мертвими чеченцями, їх бояться везти додому.