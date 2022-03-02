Ліки в Україні є: у МОЗ розповіли про ситуацію із забезпеченням населення

Проблеми із забезпеченням є лише у містах, де йдуть активні бойові дії.

Україна сьомий день протистоїть російським загарбникам. Попри всі атаки та удари з боку окупантів екстрені служби у містах продовжують працювати, а особливо посиленою стала робота медиків.

Як розповів голова МОЗ України Віктор Ляшко в ефірі "UAразом", склади та лікарні в країні забезпечені ліками, а міністерство продовжує реагувати на кожне замовлення, щоб доставляти препарати туди, де їх потребують.

За словами міністра, проблеми із забезпечення виникають у зонах бойових дій. Для того, щоб доставити туди необхідне, потрібні гуманітарні коридори. Над цим працює влада.

Серед препаратів, на які попит є найбільшим, залишається інсулін, розчин для гемодіалізу та психотропні препарати. Влада України розуміє це та намагається максимально ними забезпечити.

"Інсулін в країні є, понад 1 мільйон флаконів. Питання лише доставки", — повідомив Ляшко, додавши що наразі працюють над постачанням у Херсонську область та міста, де йдуть бойові дії.

Якщо у вас немає доступу до якоїсь певної категорії ліків — звертайтесь на спеціальну гарячу лінію: 0 800 60 20 19. Оператори цієї лінії у співпраці з волонтерами знаходять цей препарат, або знаходять аптеку, де є цей препарат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які ліки потрібно мати в аптечці під час воєнного стану.