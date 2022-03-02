ЗСУ закріплюються під Горлівкою та готуються перейти до наступу

Вперше за сім днів війни наші підрозділи перейшли у наступ за окремим напрямком

Одна з бригад української армії закріплюється на околицях Горлівки Донецької області, яка знаходиться під контролем окупантів з 2014 року, та планує розвивати наступ на місто. Вперше за сім днів війни українська армія готується до наступу.

Про це радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович повідомив на брифінгу в ОПУ, передає "Укрінформ".

"Зона ООС. Там приємні новини. Більшість наших підрозділів утримує свої позиції, а одна з наших бригад навіть просунулась околицями Горлівки. Зараз вони там закріплюються і, можливо, розвиватимуть наступ. Вперше за сім днів війни наші підрозділи перейшли в наступ на окремому напрямку. Я думаю, що це не останній наступ, не останній контрнаступ. Незабаром настане час, коли ми звільнятимемо нашу землю, а не лише захищатимемо її", – зазначив він.

Арестович також повідомив, що російські військові продовжують зосереджувати свої зусилля та угруповання у північно-західному напрямку Києва для того, щоб розвивати наступ на українську столицю. Проте він переконаний, що завдяки системній роботі Збройних Сил України нападникам не вдасться цього зробити.

Як повідомляв "Телеграф", ЗСУ починають перехоплювати ініціативу, російські війська деморалізовані.